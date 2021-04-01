В Госдуме назвали позитивные и негативные тенденции роста популярности ЭКО в России

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал информацию об увеличении количества родов в России после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сообщается, что с 2012 по 2020 год число ЭКО увеличилось более чем вдвое.

По словам Менделевича, данная тенденция достаточно позитивна.

«На мой взгляд, увеличение числе родов после ЭКО, в частности, связано с включением данной услуги в программу госгарантий. И да, с одной стороны — безусловно, это хороший показатель того, что ЭКО приносит радость и счастье в семьи», — отметил он.

При этом парламентарий подчеркивает, что рост количества случаев оказания такой медицинской услуги является одним из критериев увеличения числа случаев бесплодия.

«С другой стороны — надо понимать, что данный критерий может свидетельствовать об увеличении объема и распространенности экстрагенитальных патологий (сопровождающих беременность заболеваний. — Прим. ФАН). В этом плане важно активно развивать профилактическую деятельность и заниматься вопросами здоровья», — подчеркнул Борис Менделевич.

Отметим, по данным Минздрава РФ количество родов после ЭКО за восемь лет выросло в России в 2,3 раза — с 13 тысяч в 2012 году до 30 тысяч в 2020. Напомним, с 2016 года оказание медицинской помощи при лечении бесплодия с использованием процедуры ЭКО осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.