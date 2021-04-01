Шевченко ответит за клевету о Пригожине после апелляции в Мосгорсуде

Санкт-Петербург, 1 апреля. Юристы компании «Конкорд» обжаловали решение Савеловского суда Москвы по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что юристы подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Савеловского суда по иску Пригожина к Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение оскорбительных выражений на YouTube-канале. Как напомнили в пресс-службе, в ходе заседания сам Шевченко отказался от сказанного ранее.

«Доводим до сведения, что по заключению специалиста-лингвиста РАН, фразы Шевченко являются утверждением и могут быть оспорены, вопреки решению Савеловского суда. Это решение является, по нашему мнению, необоснованным, открывает простор для злоупотреблений и идет вразрез с политикой государства на ужесточение ответственности за оскорбления и клевету. Мы искренне считаем, что за каждый противоправный поступок нарушитель закона должен отвечать юридически. Кроме того, судебный процесс происходил без извещения и участия третьего лица, что само по себе уже является грубым нарушением процесса и безусловным основанием для отмены решения (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ). Поданная апелляционная жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение к ответу Максима Шевченко, распространившего ложные сведения. Юристы компании «Конкорд» уверены, что Мосгорсуд сочтет решение Савеловского районного суда незаконным и необоснованным», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Кроме того, пресс-служба «Конкорда» опубликовала текст апелляционной жалобы, поданной в Мосгорсуд на решение Савеловского районного суда города Москвы.

Ранее в ходе судебного заседания Максим Шевченко отметил, что не говорил фраз, которые ему приписывают, несмотря на то, что его заявления фигурируют в опубликованных СМИ материалах. Юристы расценили это как неготовность Максима Шевченко отвечать за свои слова.