Донецк, 1 апреля. Стремясь к покровительству Вашингтона, Киев все больше напоминает американскую колонию, отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Желание киевских политиков вступить в НАТО, сотрудничать с этой организацией, поставка украинской армии натовского вооружения, которое уже прилетает в виде снарядов на нашу землю, говорит о том, что Киев ведет себя как колония», — сказал глава ДНР.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему ожидает звонка американского коллеги Джо Байдена и лоббирует это как знак внимания от США. Подобное поведение в полной мере характеризует заискивающую позицию Украины и хозяйскую — со стороны Америки, подчеркнул Пушилин.

Украинский лидер уже два месяца не может дождаться звонка главы Белого дома. В Вашингтоне обещают, что переговоры президентов скоро состоятся, а оппоненты Зеленского уверены — он лишился американского доверия.

В сентябре 2020 года социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, результаты которого продемонстрировали общее разочарование украинцев касательно ситуации в стране. Почти 70% жителей Незалежной убеждены в ошибочной внутренней политике официального Киева.

Ранее Пушилин подтвердил готовность ДНР противостоять Украине на военном и дипломатическом уровнях.