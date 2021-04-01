В NI назвали три причины, которые заставили США отказаться от создания атомного танка

Вашингтон, 1 апреля. Американские инженеры предложили в 1950-х годов создать танк с ядерным реактором в качестве силовой установки, но машина так и осталась в проекте из-за опасности для экипажа.

Американский военный эксперт Майкл Пек на страницах популярного военно-политического обозрения The National Interest вспомнил о проекте «ядерного танка», который разрабатывался в США в 1950-х годах. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод публикации.

В 1950-х годах американцы были очарованы атомом. Существовали планы создания атомных автомобилей, самолетов и космических кораблей. У инженеров компании Chrysler возникла идея создать атомный танк. Так появился проект Chrysler TV-8.

«Конструкция танка представляла собой, по сути, гигантскую башню в форме капсулы, установленную на легком танковом шасси, словно большая голова, прикрепленная к маленькому корпусу. Экипаж, вооружение и силовая установка должны были размещаться в башне», — рассказал Майкл Пек.

Масса четырехместной машины составляла бы 25 тонн, из которых 15 тонн — бы вес башни. Вооружение танка должно было состоять из 90-миллиметровой гладкоствольной пушки Т208 и трех пулеметов. Поскольку башня была бы полностью герметичной, обзор местности должен был осуществляться с помощью внешних телекамер.

Самое интересное в нем — силовая установка, в качестве которой предлагалось использовать компактные ядерные реакторы для выработки электричества, используемого для питания маршевых двигателей машины. Именно эта идея в конечном итоге похоронила проект, от которого Пентагон окончательно отказался в 1956 году.

Главной проблемой этого танка стало обеспечение радиационной безопасности для экипажей и техников. Достаточно представить себе, что будет, если в ходе боя повредится реактор. Дополнительное обучение технике радиационной безопасности потребовало бы уменьшения времени для других видов подготовки танкистов.

Вторая проблема заключалась в том, что появление таких танков стало бы насмешкой над всеми договорами о нераспространении ядерного оружия, поскольку в мире появилось бы множество мобильных ядерных реакторов. И третий существенный недостаток — невероятная стоимость производства и обслуживания машины. Неудивительно, что проект был свернут еще до создания прототипа.

С тех пор танкостроение ушло далеко вперед, а лидирующие позиции в этой сфере занимает Россия. Недавно в США признали российский танк Т-90М самым смертоносным.

Серьезно отстает в развитии танков и Германия. Как ранее сообщал «Царьград», в ФРГ серьезно задумались о модернизации своего танкового парка.