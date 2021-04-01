Готовность «Северного потока — 2» составляет более 95%

Москва, 1 апреля. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 95%, сообщил оператор Nord Stream 2 AG. По его данным, осталось уложить около 121 километра труб.

«Северный поток — 2» — проект газопровода между Россией и Германией. После ввода в эксплуатацию его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ на европейский рынок. Противником проекта также является Украина, которая боится потерять мощности транзита российского газа.

Накануне трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту укладки «Северного потока — 2» в датских водах. Ожидается, что судно проложит 68,5 километра труб в водах Дании и 16,5 километра — в немецких водах. «Академик Черский» способен вести работы со скоростью 2 километра труб в сутки.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее в комментарии ФАН оценил сроки готовности «Северного потока — 2». По его словам, запуск газопровода будет означать завершение озвученных ранее крупных инфраструктурных проектов «Газпрома».