Популярный у россиян напиток может защитить сердце при сильном стрессе

Лондон, 1 апреля. Пользующийся спросом у россиян напиток какао может быть крайне полезным для сердца в момент сильного стресса. К такому выводу пришли ученые из университета Бирмингема.

В какао содержатся флаванолы, которые способствуют обеспечению защиты человеческого организма от воздействия стрессовых ситуаций. Таким образом регулярное употребление напитка позволяет обезопаситься от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в числе которых инсульт, инфаркт и тромбоз.

Британские специалисты, чтобы подтвердить это, провели исследование с участием полностью здоровых мужчин. Добровольцам предлагалось выпивать какао с высоким содержанием флаванолов за полтора часа до выполнения восьмиминутного задания, связанного с сильным умственным напряжением. Анализ кровотока и сердечно-сосудистой активности позволили выяснить степень оказываемого влияния, передает «Ридус».

Нарколог Дмитрий Кубарев ранее рассказал о самом вредном алкогольном напитке. По его словам, опасность для здоровья в большинстве своем несут коктейли, в которых содержится большое количество красителей и вкусовых добавок.