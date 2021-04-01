Серебряного призера Олимпиады поймали в Австралии с 650 кг кокаина

Канберра, 1 апреля. Австралийского каноиста Натана Баггали, представлявшего страну на Олимпийских играх, признали виновным в попытке ввоза в страну 650 кг кокаина.

Вместе со своим братом спортсмен на лодке пытался провезти в Австралию огромную партию наркотиков. По данным правоохранителей, Баггали подгреб к большому иностранному судну в 360 км от берега и забрал несколько свертков, сброшенных в воду. Операцию по передаче кокаина увидели полицейские, которые патрулировали территорию на вертолете. Когда братья Баггали вышли на берег, их арестовали.

Натан Баггали — трехкаратный чемпион мира по гребле, он дважды становился серебряным призером Олимпиады и побеждал во многих национальных и международных соревнованиях. Его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.