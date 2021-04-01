Стилист Александр Рогов назвал главные тренды весны-2021

Москва, 1 апреля. Известный российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал главные тренды этой весны в эфире своей YouTube-программы «Шоп-контент».

Некоторые тренды этой осени сильно впечатлили стилиста Александра Рогова. Так, эксперт с удивлением обнаружил, что актуальность вновь приобрели остроносые кроссовки, пользовавшиеся популярностью около двух десятилетий назад.

«Поздравляю вас, уродство возвращается!» — не сдержался Рогов, комментируя появление этой модели обуви в модных коллекциях ведущих дизайнеров.

Не меньшую актуальность этой весной демонстрируют закатанные выше локтей рукава на пиджаках и жакетах. Это веяние Рогов оценил по достоинству, уточнив, что речь в данном случае идет именно о высоко закатанных рукавах, а не просто подвернутых.

Третьим же трендом стали заниженные брюки, джинсы и юбки. Такие наряды «для продвинутой аудитории» следует правильно носить. В качестве примера их удачного воплощения Рогов назвал образ Виктории Бекхэм.

На днях стилист Александр Рогов показал одну из наиболее актуальных моделей кроссовок этой осени — ретро-кроссовки, обласканные внимание модников еще в 90-х годах.