Волонтеры нашли труп пропавшего рыбака под Калугой

Калуга, 1 апреля. Пропавшего жителя Жуковского района Калужской области обнаружили погибшим около реки. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Согласно данным правоохранителей, 58-летний калужанин 27 марта ушел на рыбалку на реку Протву и не вернулся. Спустя сутки его семья обратилась с заявлением о пропаже в полицию. К правоохранителям на помощь присоединились добровольцы из спасательного отряда «Лиза Алерт». И лишь через несколько дней, 30 марта, тело рыбака без внешних признаков насильственной смерти было найдено неподалеку от деревни Черная Грязь в водоеме.

Правоохранители организовали проверку по факту гибели мужчины. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Все детали и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Труп пропавшей без вести студентки из Саранска нашли в квартире, сообщал сайт 360tv.ru. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.