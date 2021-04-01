Птицефабрики Дагестана резко увеличат объемы производства яиц

Махачкала, 1 апреля. В правительстве Дагестана поддержали предложения регионального Минсельхозпрода по господдержке производителей куриных яиц. Как сообщили ФАН в аграрном ведомстве, это позволит увеличить производство яиц и обеспеченность ими населения.

В министерстве отметили, что производство куриных яиц в республике в настоящее время позволяет обеспечить этой продукцией лишь около трети местных жителей. Для увеличения объемов производства необходимо техническое и технологическое переоснащение действующих предприятий, а также создание новых.

В этой связи Минсельхозпрод Дагестана выступил с предложением о субсидировании части затрат производителей яиц. Региональное правительство поддержало инициативу.

«В целях создания на территории республики мощностей по производству куриного яйца, правительством Дагестана поддержаны предложения по государственной поддержке развития птицеводства яичного направления. В правительство региона внесены предложения по частичному решению проблемы по низкому обеспечению населения куриным яйцом путем субсидирования части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение технологического оборудования по производству куриного яйца, суточного молодняка промышленного стада кур-несушек и на производство куриного яйца», — сообщили в Минсельхозпроде РД.

В ведомстве уточнили, что речь идет о субсидировании отрасли в течение нескольких лет. Это позволит довести объемы производства яиц до 100 миллионов штук.

«Считаем, что целесообразно предусмотреть ежегодное субсидирование из республиканского бюджета в 2021–2025 годах, что позволит увеличить за пять лет производственные мощности суммарно до 100 миллионов куриных яиц», — рассказали в министерстве.

Там также добавили, что на одном из крупнейших дагестанских предприятий по производству мяса птицы «Батыр-Бройлер» планируется запустить репродуктор мощностью 60 миллионов штук инкубационного яйца. В настоящее время соответствующий вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

Ранее ФАН сообщал, в Дагестане не ожидается повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Сдерживающими факторами выступают высокая конкуренция между производителями внутри республики, а также федеральные меры господдержки отрасли.