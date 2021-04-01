Врио главы Мордовии рассказал Путину о финансовом оздоровлении региона

Саранск, 1 апреля. Руководители регионов представили Владимиру Путину предложения по финансовому оздоровлению субъектов. В их числе был и врио главы Мордовии Артем Здунов. Лидер республики рассказал о ситуации с госдолгом.

По словам врио главы региона, доходы Мордовии увеличились на 4,1% и составляют 25,1 миллиардов рублей. В планах республики уменьшить проценты и платежи по рыночному долгу на 30%.

«Благодаря поддержке Минпромторга разработан план вывода из кризиса предприятий с тысячными коллективами, формируем сбытовую стратегию наших предприятий и программу развития новых производств», — доложил Артем Здунов.

По словам политика, в регионе активно ведется работа по успешному созданию условий для привлечения крупных инвесторов, в частности, на Территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка».

«На нас давит бюджетная мера принуждения. Многие объекты, прежде всего ЖКХ, нужно приводить в нормативное состояние в ближайший летний строительный сезон. Однако реализация планов развития республики не будет успешной, если не решить проблему долговой нагрузки и снятия запрета на капитальные вложения», — рассказал руководитель региона.

Решить проблему, по мнению Артема Здунова, можно путем рефинансирования коммерческого долга республики за счет бюджетных кредитов. На что Владимир Путин ответил, что этот вопрос предстоит доработать министерству финансов России.

Ранее ФАН писал о попытках дискредитации кадрового конкурса «Моя Мордовия». Врио главы региона объявил о том, что сотрудники аппарата главы пытаются включить в проект представителей министерств.