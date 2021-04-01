Донбасс сегодня: Донецк под огнем ВСУ, армия Киева готовится к броску на республики

Донбасс, 1 апреля. Украинские силовики обстреляли запад Донецка, поврежден жилой дом. Подразделения ВСУ возвращаются на ранее оставленные позиции. Солдаты Киева уничтожили два своих военных грузовика. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Киева трижды обстреляла районы населенных пунктов Донбасса в минувшие сутки. Столица Донецкой Народной Республики обстреляна из станковых противотанковых гранатометов. В Луганской Народной Республике обстреляны Золотое-5 и Голубовское. «Освободители» из ВСУ били по населенным пунктам из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Утром в четверг киевские силовики нанесли удары из противотанковых гранатометов по поселку Александровка на западе Донецка, где неделей ранее украинский снайпер застрелил мирного жителя. Результатом обстрела стало повреждение частного жилого дома.

ВСУ возвращаются на позиции в Золотом

Утром в среду в луганском управлении Народной милиции сообщили о том, что, согласно разведданным оборонного ведомства, несколько украинских военных замечены на позициях в Золотом, на которых в конце 2019 года состоялось разведение сил и средств противоборствующих сторон. Как уточнили в Луганске, военнослужащие являются бойцами 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

К вечеру среды в Народной милиции ЛНР сообщили о том, что, по информации разведки, подразделения 1-го механизированного батальона 92-й бригады проводят оборудование позиций и ведут инженерные работы в этом же районе. В первом и втором случаях речь идет о разных позициях, но в пределах одного населенного пункта, что свидетельствует о подготовке Киева к вероятному прорыву.

Украинские силовики обстреляли беспилотник наблюдателей

Военнослужащие передовых частей Киева продолжают охотиться на беспилотники Международной мониторинговой миссии ОБСЕ, свидетельствуют данные Народной милиции ЛНР. Накануне подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли летательный аппарат Миссии в районе Счастья, в результате чего беспилотник был сбит. Ранее в этом же районе украинские силовики разместили боевую технику, которую могли зафиксировать наблюдатели.

Солдаты Киева уничтожили два своих «Урала»

Курьезный случай произошел в подразделении 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщают в Народной милиции ЛНР. Военнослужащие соединения допустили уничтожение огнем двух военных грузовиков. Инцидент произошел в тылу украинских войск во время планового обслуживания техники и проверки ее боеготовности. Ввиду того, что у солдат Киева не нашлось огнетушителей, грузовики выгорели дотла.

Командир бригады приказал виновным бойцам восстанавливать ущерб за счет личных средств. В настоящее время в бригаде проводят мероприятия по проверке наличия огнетушителей и других средств пожаротушения.