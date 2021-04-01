Попытка государственного переворота произошла в Нигере

Ниамей, 1 апреля. Президентская гвардия Нигера предотвратила попытку государственного переворота за два дня до инаугурации главы республики Мохамеда Базума. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает телеканал France 24.

В ночь с 30 на 31 марта в столице Нигера началась перестрелка. Местные жители рассказали, что преступники были снабжены разнообразным оружием. Бой продолжался около 20 минут.

Позднее пресс-секретарь правительства Абдурахаман Закария раскрыл подробности инцидента. По его словам, атака на президентский дворец произошла около трех часов ночи по местному времени. Часть нападавших арестовали, остальным удалось скрыться. Ситуация в стране находится под контролем властей, уточнил представитель кабмина.

Тем не менее посольство США в республике уже остановило оказание консульских услуг на неопределенный срок. В американском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в Нигере возможны беспорядки, и призвали находящихся на территории страны граждан Соединенных Штатов проявлять осторожность.

Попытка госпереворота произошла на фоне подготовки к инаугурации президента Мохамеда Базума, который победил на выборах нового главы государства 21 февраля. Его основной конкурент, бывший лидер республики Махаман Усман заявил о фальсификации результатов голосования.

Объявление итогов выборов сопровождалось протестными акциями, которые унесли жизни двух человек. Полиция задержала более 450 граждан, включая главу партии «Нигерийское демократическое движение» Хаму Амаду. Последнего подозревают в организации беспорядков.

Жесткие действия силовиков предотвратили дальнейшее разрастание протестов. Однако, как показала ночная попытка госпереворота, недовольство среди населения Нигера сохраняется.