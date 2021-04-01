Киселев: грузины предали многовековые традиции уважения к старшим, прогнав Познера

Многовековые кавказские традиции гостеприимства и уважения к старшим были преданы грузинами, закидавшими яйцами тбилисский отель, в котором остановился телеведущий Первого канала Владимир Познер. Об этом в интервью ФАН заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Вечером 31 марта в Тбилиси начались массовые протесты из-за визита Познера. Он прибыл туда, чтобы отметить свой 87-й день рождения, и заселился в гостиницу вместе со своими друзьями. Протестующие утверждают, что, поскольку известный российский журналист не признает территориальную целостность их страны (Познер ранее заявлял, что Абхазия вряд ли когда-нибудь вновь станет частью Грузии), то его присутствие в ней неприемлемо. Узнав, в каком отеле остановился телеведущий, грузины закидали яйцами фасад его здания.

Безопасность Познера обеспечивала местная полиция, однако утром 1 апреля он решил прервать свой отпуск в Грузии и улетел из этой страны. СМИ сообщают, что протестующие провожали его криками и оскорблениями даже в здании тбилисского международного аэропорта.

«Грузины, которые так делают, сами стреляют себе в ногу, — убежден Киселев. — Так они культивируют имидж своей страны как враждебной по отношению к России».

Телеведущий заявил, что грузинские власти сами не сумели полюбовно решить вопрос с народами Абхазии и Южной Осетии и сделать себя привлекательными для них, в то время как Познер лишь констатировал факт, говоря о непростых отношениях между Тбилиси и Сухуми.

«То, как грузины отреагировали на приезд Познера, говорит о том, что среди них все еще продолжает господствовать пещерный национализм, ведущий к развалу их страны, — продолжил собеседник ФАН. — Владимир Владимирович приехал туда на свой день рождения, приехал как частное лицо. Ему исполнилось 87 лет!»

Киселев напомнил, что на Кавказе всегда были очень сильны традиции гостеприимства и уважения к старшим.

«И теперь мне представляется, что эти традиции были преданы, — заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня». — Как, собственно, и все правила хорошего тона, согласно которым в день рождения человека хамить ему нельзя ни в коем случае. В бороду не плюют, как говорится. И то, что происходило вчера в Тбилиси, отнюдь не является украшением Грузии. Мне представляется, что общество в этой стране должно как-то отреагировать на подобное хамство».

Собеседник ФАН не согласился с версией, что быстрый улет ведущего Первого канала обратно в Москву связан с просьбами грузинских властей.