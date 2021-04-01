Владимир Познер рассказал о девушке, с которой лишился девственности

Москва, 1 апреля. Известный журналист Владимир Познер впервые откровенно рассказал о своем первом сексуальном опыте в эфире программы «Судьба человека» для телеканала «Россия-1».

Семья будущего журналиста после Второй мировой войны переехала в Восточную Германию. Там он познакомился с девушкой, в которую впоследствии сильно влюбился. Несмотря на замужество, она ответила на чувства Познера.

«Мне было 17 лет. Она меня совратила. Я ей тоже очень понравился. Помню, как все происходило. Это был день Пасхи. Я пришел к ней в гости. Она была в ночной шелковой рубашке. Сказала, что мы должны поцеловаться. Я поцеловал ее в щечку. Она заметила, что так не целуются. И поцеловала меня в губы», — откровенно рассказал 87-летний телеведущий.

Вскоре девушка забеременела, но, не желая все рассказывать родным, она решилась на аборт. В произошедшем она обвинила 17-летнего Познера, что ему крайне не понравилось, и вскоре они прервали всякое общение.

Недавно один из самых известных телеведущих России прокомментировал победу певицы Манижи на отборе для песенного конкурса «Евровидение». Познер отметил, что его не интересует творчество артистки, как и остальная популярная музыка.