Предельная цена на российскую вакцину «ЭпиВакКорона» снизилась вдвое

Москва, 1 апреля. Предельная стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» снизилась в два раза.

Двукратное снижение цены на препарат согласовали в Федеральной антимонопольной службе России. Изначально предельная стоимость вакцины достигала 9541 рубля за упаковку. Теперь цену снизили до 4210 рублей за пачку, рассказали в ведомстве.

Вакцину создали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат прошел все необходимые клинические испытания и вышел в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что российская вакцина от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» готова к массовому выпуску. На начальном этапе выпускать могут пять тысяч флаконов в день с учетом ручной сборки.

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