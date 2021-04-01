Спасатели подняли упавший в реку вертолет Ка-32 под Калининградом

Калининград, 1 апреля. Вертолет МЧС, который потерпел крушение в Куршском заливе, удалось достать на берег. Воздушное судно вытащили со дна реки Дейма. Его доставили в подразделение в Полесске.

Вертолет с тремя членами экипажа на борту рухнул во время учебного полета над акваторией Куршского залива. Командир вертолета и второй пилот были спасены, труп бортмеханика нашли при поисковых мероприятиях.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Основными версиями произошедшего стали нарушение правил эксплуатации вертолета или воздействие внешних факторов.