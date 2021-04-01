Британский врач рассказал об опасности ношения контактных линз в душе

Лондон, 1 апреля. Линзы для коррекции зрения могут послужить причиной развития инфекции, из-за которой человек может ослепнуть, заявил офтальмолог Парвез Хоссейн из Университета Саутгемптона.

Если не снимать контактные линзы во время пребывания в ванной, это может пагубно сказаться на зрительном органе человека, так как насадки душа относятся к питательной среде для бактерий, уточнил эксперт. По мнению Хоссейна, на это указывают результаты анализа медицинских данных о 78 пациентах.

«Микробный кератит, связанный с контактными линзами, является частой причиной постоянного нарушения зрения, в некоторых случаях пациенту может потребоваться пересадка роговицы», — подчеркнул британский врач.

Чаще всего причиной развития инфекции может быть плохая гигиена ношения линз, отметил доктор. Во время принятия душа в контактных линзах риск развития микробного кератита повышается в семь раз.

Коронавирусная инфекция может поразить зрительную систему человека и спровоцировать ряд болезней. Об этом ранее рассказала офтальмолог Ника Тахчиди.