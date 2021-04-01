Пентагон снова разрешил трансгендерам вступать в ряды ВС США

Вашингтон, 1 апреля. Пентагон утвердил новые правила приема трансгендеров на службу в ряды ВС США, заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

Кирби пояснил, что теперь трансгендеры снова имеют право вступать в ряды американской армии в качестве представителя выбранного ими пола. Кроме того, военное руководство гарантирует предоставление таким людям необходимой медицинской помощи.

«Министр обороны твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им лишь на пользу», — указал Кирби.

Он также подчеркнул, что нововведения направлены на то, чтобы «восстановить принятую Пентагоном в 2016 году политику относительно службы трансгендеров».

Напомним, что официальное разрешение на вступление трансгендеров в ряды ВС в 2016 году дал 44-й президент США Барак Обама. Пришедший после него к власти Дональд Трамп заморозил набор в ряды ВС трансгендеров.

Ранее в США впервые в истории открытый трансгендер был утвержден на пост помощника министра здравоохранения и социальных служб. Эта тема в числе других стала поводом для критики нынешнего президента страны Джо Байдена, передает RT.