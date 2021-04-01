Volkswagen представил новый Taigun 2021 года

Москва, 1 апреля. Автомобильный концерн Volkswagen представил в Индии новый кроссовер Taigun. Предполагается, что на индийском рынке новинка будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos.

Внешне новый кроссовер практически ничем не отличается от одноименного концепт-кара, показанного в начале 2020 года на автосалоне в Нью-Дели. В основе Taigun лежит масштабируемая архитектура MQB-AO-IN, являющаяся модернизированным вариантом модульной платформы MQB-AO для «младших» моделей фирмы.

Новый Volkswagen Taigun имеет 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель на 115 лошадиных сил, оборудованный шестиступенчатой коробкой передач. На вершине линейке будет стоять 1,5-литровый 150-сильный наддувный двигатель, работающий вместе с «механикой» или «автоматом» DSG с двумя сцеплениями.

Российские дилеры ранее начали прием заказов на покупку нового Volkswagen Polo, посвященного предстоящему чемпионату Европы по футболу. Модель будет отличаться от предшественников специальным значком с названием версии на крышке багажника и наличием накладок на пороги.