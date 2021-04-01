Пользователи сообщили о сбое у банка «Тинькофф»

Москва, 1 апреля. Клиенты банка «Тинькофф» сообщили о сбоях в работе сервиса. Жалобы появились на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На 10:00 по московскому времени было зафиксировано 133 отзыва. Отмечается, что у 84% пользователей не получается войти в систему, 13% отметили сбой всех сервисов, а 2% не могут совершить платеж со счета.

По состоянию на 10:15 на сбои пожаловались 186 человек. С проблемами в основном столкнулись жители Москвы, Петербурга и ряда других городов. Это уже не первый сбой в работе банка. Жалобы от клиентов поступали и в феврале.

Клиенты Сбербанка ранее сообщили о сбое в работе приложения. Трудности со входом в систему наблюдались у 84% пользователей.