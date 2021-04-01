Правоохранители задержали представителя губернатора Алтайского края

Барнаул, 1 апреля. Представителя губернатора Алтайского края Стеллу Штань задержали в Барнауле по подозрению в особо крупном мошенничестве. Ее допросили и поместили в изолятор временного содержания.

Стелла Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания с 2008 по 2016 годы. Ее назначили на пост представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте в 2018 году.

Губернатора Забайкальского края Александра Осипова заподозрили в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что чиновник был замешан в махинациях во время ремонта аэропорта в селе Чара. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.