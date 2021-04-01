Посол США в РФ заявил о расширении консульского округа в Москве с 1 апреля

Москва, 1 апреля. Консульский округ посольства США в России с 1 апреля будет расширен на всю территорию государства, сообщил американский посол в РФ Джон Салливан.

Ранее дипломат заявил, что работу американского генерального консульства в Екатеринбурге возобновят, однако с 1 апреля визы выдаваться не будут.

По словам Салливана, с 1 апреля консульский округ посольства США в РФ будет расширен на всю территорию страны. Дипмиссия намерена предоставлять услуги американцам в Российской Федерации.

«Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала», — сказано в заявлении посла на официальном сайте американской дипмиссии.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами.