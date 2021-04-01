Социолог Максим Шугалей: более половины жителей Нигерии хотят сбежать из страны

Москва, 1 апреля. Большинство граждан Нигерии готовы покинуть родную страну при первой возможности. К такому неутешительному для африканского государства выводу пришли эксперты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Как сообщил глава фонда социолог Максим Шугалей, проведенное в марте 2021 года изучение общественного мнения показало, что 54,5% нигерийцев, а это более 100 миллионов человек, предпочли бы уехать в ЕС, Великобританию или США. Причем 23,7% согласны даже на статус нелегального мигранта. А 18,1% опрошенных заявили, что уже работают над подготовкой переезда.

Причиной массового желания жителей республики уехать из страны стал непрекращающийся экономический кризис, на фоне которого критически упало доверие к властям. Действующему президенту Мохаммаду Бухари не доверяют 65,8% граждан.

Соцопрос также показал, что почти треть нигерийцев отрицательно оценивают изменения в стране за последний год, а наиболее острыми проблемами считают коррупцию, нищету и безработицу.

Более подробно ситуацию в Нигерии отражает подготовленный по результатам исследования отчет ФЗНЦ.

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей представил социологическое исследование по Чаду.