Киркоров намекнул на измены Манукяна Ольге Бузовой

Москва, 1 апреля. Российские звезды собрались на ежегодной церемонии «Прорыв года». Среди артистов ярче всех выделялся Филипп Киркоров, согласившийся на откровенный разговор с журналистами.

«Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова уже не первый год поощряет достижения селебрити, вручая им заветную статуэтку. Мероприятие, как всегда, собрало весь бомонд.

Киркоров появился на мероприятии в компании обворожительной блондинки Натальи Гордиенко, которую он в этом году продвигает на песенном конкурсе «Евровидение». Для выхода в свет поп-король надел пальто, расшитое золотыми пуговицами и наградами, с надписью King. Имперский образ артист подчеркнул большим количеством крупных перстней.

В общении с журналистами исполнитель был необычайно приветлив и даже согласился прокомментировать расставание своей подруги — певицы Ольги Бузовой — и блогера Давида Манукяна.

«Шерше ля фам! Ну а кто без греха?!» — многозначительно подмигнул артист, намекая на измены Давы своей партнерше.

В этот вечер Давид Манукян стал обладателем статуэтки «Прорыв года». В интервью с корреспондентами «Комсомольской правды» он заявил, что пока не думает строить отношения, и его сердце полностью свободно.

Сейчас Дава полностью сосредоточен на музыке, а в свободное время занимается добрыми делами. Недавно он провел ночь с бомжами в спальном районе Москвы, приняв участие в благотворительной акции.