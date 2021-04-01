Гаспарян: После голодовки Навальный придумает что-то еще

Находящийся в покровской колонии ИК-2 Алексей Навальный объявил голодовку. По мнению политолога Армена Гаспаряна, такой шаг является частью стандартной технологии оппозиционеров по привлечению внимания СМИ.

Голодовкой оппозиционер пытается добиться допуска к нему приглашенного врача. Согласно публикации на странице основателя ФБК (признан иноагентом) в Instagram, ему якобы не оказывают медицинскую помощь в связи с болью в спине и ноге, а у заключенных «нет других методов борьбы». О плохом самочувствии Навального стало известно 25 марта, однако в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

Комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, Армен Гаспарян сравнил происходящее с книгой Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Политолог иронично подчеркнул, что из тринадцатой главы можно смело выписывать любые цитаты и все они подойдут к Навальному.

«Тринадцатая, если мне память не изменяет, глава великого произведения Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции. Там все описано, кто и как голодает. До Навального голодала Соболь, до Соболь голодал Сенцов, до Сенцова голодала Савченко и так далее и так далее. Все описано классиками», — отметил эксперт.

Он также добавил, что все это является частью технологии. Сначала оппозиционеры объявляют о неких болях или даже о неизлечимой болезни, на втором этапе начинают голодовку, а на третьем — придумывают что-то еще, и Навальный в этом смысле не исключение. Именно поэтому новость о его голодовке, считает Гаспарян, никого не удивила.

Эксперт также добавил, что Навальный подобным поведением пытается добиться ровно того же, чего хотели и другие «голодающие» оппозиционеры до него, — внимания средств массовой информации, чтобы впоследствии это внимание капитализировать.

По мнению юриста Ильи Ремесло, история с голодовкой Алексея Навального выглядит крайне жалко, так как вся реакция общественности ограничится лишь «хештегами и ритуальными озабоченностями». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это понимает и Навальный, он видит, что никто его выпускать не собирается, количество сторонников упало где-то в район плинтуса, вот и прибегает к этой банальщине с голодовкой. За душой-то больше ничего не осталось. Отчаяние и тоска политического лузера выглядят именно так», — считает Ремесло.

Напомним, в июле 2019 года голодовку объявляла помощница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь. Таким образом она решила выразить протест против недопуска к выборам в Москве. По ее словам, она не принимала пищу в течение 30 дней, однако у врачей и экспертов голодовка Соболь вызвала большие сомнения, так как ее состояние не соответствовало состоянию человека, который провел без еды такой длительный период времени.

Пользователи социальных сетей и вовсе предположили, что соратница Навального всех обманывает, поскольку ей хватает здоровья вести многочасовые эфиры на YouTube и устраивать истерики на заседании Московского городского избирательного комитета. По их мнению, Соболь могла во время своей «голодовки» тайно поедать шоколадные батончики и борщи. Врач-нарколог Алексей Казанцев, в свою очередь, заявил, что такую гиперактивность человека при полном отказе от пищи можно объяснить употреблением психостимуляторов, а именно психоактивных веществ.