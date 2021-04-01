СК проводит проверку по факту ДТП с 15 пострадавшими в Туле

Тула, 1 апреля. Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек, где пострадали, по предварительным данным, 15 человек.

Инцидент произошел на улице Путейской в Туле. Предположительно, водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо и во время движения выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномарками SsangYong и Hyundai. После этого автобус въехал в ангар.

Точное количество пострадавших в настоящий момент уточняется. Следственное управление СК по Тульской области устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Госавтоинспекции также работают на месте происшествия, сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по региону. Специалисты принимают все необходимые меры для организации движения на участке, где произошла авария.