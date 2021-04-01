Генеральный консул США объяснила приостановку выдачи виз в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 апреля. Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу объяснила, почему американское посольство приостановило предоставление визовых услуг.

Американская сторона уведомила Правительство РФ, что генеральное консульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге продолжает свою работу. Однако ведомство прекращает выдачу виз по причине ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников.

«Мы ценим наши крепкие связи с людьми, живущими на Урале и в Западной Сибири. Сотрудничество на человеческом уровне — это основа нашей дипломатии, и мы продолжим работать над тем, чтобы граждане наших стран общались еще больше», — отметила Сторроу.

По ее словам, сотрудники американской дипмиссии готовы к тому, что изменения в работе генконсульства могут вызвать обеспокоенность со стороны американских граждан.

Ранее сообщалось о распоряжении Госдепа США, согласно которому американские дипломаты и их семьи должны покинуть Мьянму из-за беспорядков в стране.