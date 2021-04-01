Более 200 коррупционных преступлений выявлено за год в Мордовии

Саранск, 1 апреля. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Правоохранительные органы за прошлый год выявили 205 подобных преступлений.

Речь шла и о результатах работы портала малых закупок. По итогам 2020 года в Национальном рейтинге прозрачности закупок Мордовия заняла первое место в категории «Высокая прозрачность».

Правоохранители ведут усиленный контроль за реализацией национальных проектов. Только в прошлом году при работе в этом направлении они выявили 14 коррупционных преступлений с общим ущербом в миллион рублей. В основном, «нечистыми на руку» оказались госслужащие.

К одним из громких дел минувшего года можно отнести хищение экс-министром культуры Мордовии Анатолием Чушкиным 3,5 миллионов бюджетных средств.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Следственного комитета Мордовии, бывший сотрудник регионального МЧС, который занимал должность заместителя начальника отдела организации оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях, ответит перед судом за коррупционное преступление.

«В декабре 2016 года за приемку выполненных индивидуальным предпринимателем работ обвиняемый получил он него взятку в размере 40 тысяч рублей путем перечисления на банковскую карту», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о другом преступлении, совершенном в Мордовии. Лесорубы незаконно спилили деревьев на два миллиона рублей.