Испанцы поцарапали роскошную яхту российского миллиардера

Мадрид, 1 апреля. Парусная лодка столкнулась с яхтой российского миллиардера Андрея Мельниченко, которая стояла на якоре у побережья испанского портового города Виго, пишет издание Forbes.

Парусник подошел слишком близко и коснулся борта Sailing Yacht A, после чего уперся мачтой в открытую дверь. На борту лодки находились взрослые и дети, они не пострадали и покинули место происшествия.

Удар был несильным, однако капитан яхты сообщил об инциденте и сфотографировал метровую царапину на месте столкновения. По данным местных СМИ, Sailing Yacht A, принадлежащая Мельниченко, стала местной достопримечательностью. Любители парусного спорта подходили поближе, чтобы полюбоваться.

Ранее в Сети появились снимки новой яхты Романа Абрамовича. Судно уже готово к ходовым испытаниям и должно быть передано владельцу к лету, сообщало URA.RU.