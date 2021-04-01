Сомнолог рассказал, чем грозит систематическое недосыпание

Москва, 1 апреля. Регулярный недосып может быть крайне опасен для здоровья. Об этом предупредил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Систематические недосыпания грозят человеку увеличением риска развития артериальной гипертонии примерно в 1,6 раза. Наряду с этим возрастает вероятность инфаркта миокарда, а также хронической сердечной недостаточности.

Еще одним опасным последствием для организма может стать снижение иммунитета, что впоследствии приведет к большей уязвимости к инфекционным заболеваниям. Кроме того, могут возникнуть проблемы с углеводным обменом и развиться сахарный диабет, рассказал Полуэктов.

Справиться с недосыпом или сильным переутомлением может пятнадцатиминутный дневной сон, передает «Ридус». Однако делать из этого ежедневную привычку не стоит.

Улучшить качество сна при этом можно без медикаментозного вмешательства. Диетолог из Китая Салли Ши-Поогн уверена, что пара обычных киви, съеденных на ночь, позволит справиться с этой проблемой.