Пекин, 1 апреля. России удалось всего лишь одной фразой отбить желание у Украины силой захватить Крым, к границе с которым ВСУ стягивают силы.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sina. Они напомнили, что недавно появились сведения о стягивании подразделений и бронетехники ВСУ к российскому полуострову, передает «ПолитРоссия».

«Украинская армия стянула несколько бригад к границам с Крымом и может в любой момент атаковать Россию», — пишет издание.

Журналисты считают, что переброшенных в регион сил Украине для противостояния с Россией не хватит, поэтому Киев может заручиться поддержкой западных государств. Китайские СМИ напомнили, что недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о якобы вызовах со стороны России, для ответа на которые европейцам необходимо объединиться.

Издание пишет, что любая агрессия против Крыма со стороны Украины или любого другого государства вынудит Россию принять самые жесткие меры. В статье отмечается, что российские власти якобы уже предупредили потенциальных оппонентов о применении серьезного оружия для защиты своих территорий в случае нападения, в том числе ядерного.

«После слов про ядерное оружие Украина начала сдавать назад», — пишут аналитики.

В итоге эта фраза разрушила планы украинской стороны, после чего активность ВСУ на крымском направлении сошла на нет.

Ранее политолог выразил мнение, что украинские власти, вдохновленные вселением в Белый дом Джо Байдена, решили продемонстрировать свою готовность воевать с Россией/