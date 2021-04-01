Почему российская вакцина от COVID-19 скоро завоюет мир. Колонка доктора Мясникова

Поговорить о российских вакцинах от COVID-19 меня побудили обнадеживающие новости. Правительства Германии и Австрии, а также других стран все серьезнее рассматривают вопросы если не покупки российской вакцины «Спутник V», то, по крайней мере, ее производства на своей территории по лицензии. Это значит, что никакие политические игры, никакая антироссийская пропаганда не в состоянии опровергнуть простую истину, которую понимают все больше политиков по всему миру:

Коронавирус не разбирается в национальностях, границах и политических блоках!

Для этого заболевания мы — человеки — все едины! Это значит, что выбирать вакцины, исходя из политических предпочтений, — по меньшей мере глупо!

На самом деле, по большому счету нет американских, европейских, китайских, российских, индийских и прочих вакцин. Есть просто вакцины от COVID-19.

Так о чем должен думать сегодня каждый ответственный политик в любой точке мира? Он должен думать, какая именно вакцина доступна для его страны в данное время. Каждый умерший от COVID-19 больной, которому не ввели вовремя любую потенциально доступную на этот момент вакцину, — на совести тех, кто мог сделать усилие по ее получению, но не сделал. А когда окажется, что решение оставить граждан без помощи было принято по политическим мотивам, люди такого, возможно, не простят.

Именно поэтому все больше стран готовы закупать нашу вакцину, без сомнения (и это уже доказано), одну из самых эффективных и безопасных!