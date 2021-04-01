Минсельхоз исключил вероятность возникновения дефицита сахара в России

Москва, 1 апреля. Ситуация на сахарном рынке России стабильная, а значит нехватки этого продукта не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным министерства, участники соглашений о стабилизации цен на сахарный песок выполняют свои обязательства в необходимом объеме.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции», — заявили в ведомстве.

При наличии свободных мощностей по отгрузке компании заключают контракты на поставку как с постоянными, так и с новыми клиентами. Кроме того, все участвующие в соглашении сахарные заводы сообщают о готовности заключить контракты для прямых поставок в торговые сети. Это позволит им получить субсидию и дополнительно сократит издержки, добавили в Минсельхозе.

В министерстве также заявили о стабилизации цен на хлебобулочные и молочные продукты. На падение цен, по данным ведомства, влияние оказало действие квоты и экспортной пошлины на зерно. Более того, отмечается и традиционный тренд на умеренное повышение стоимости в плодоовощной группе, происходящий ежесезонно.