Анита Цой раскрыла секрет похудения на 20 килограммов

Москва, 1 апреля. Знаменитая певица Анита Цой появилась на премии «Прорыв года» не только с обновленным статусом, но и сильно похудевшей.

Цой недавно получила звание народной артистки. Более того, она постройнела и похорошела. За последние месяцы знаменитость избавилась от 20 лишних килограммов.

«Я уже половине шоу-бизнеса раздала контакты корейских травников, так что если вдруг увидите кого-то худым, знайте: это рецепт Аниты! Я сама только недавно открыла для себя корейскую косметологию и систему оздоровления, их травы для похудения — это просто чудо!» — раскрыла секрет стройности звезда в разговоре с Kp.ru.

В феврале Анита Цой отметила юбилей: ей исполнилось 50 лет. В беседе с ФАН знаменитость поделилась сокровенной мечтой: она хочет стать бабушкой. Певица также пожелала себе здоровье, чтобы радовать поклонников новым творчеством.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Аните Цой звания народной артистки. Глава государства также наградил хоккеиста Павла Буре и актрису Ольгу Тумайкину.