Первая в мире вакцина от коронавируса для животных готова к масштабному производству

Москва, 1 апреля. Российская вакцина от коронавирусной инфекции для животных «Карнивак-Ков» готова к масштабному производству. Речь может идти о пяти тысячах флаконов в сутки при ручной сборке.

Вакцина от коронавируса «Карнивак-Ков», предназначенная для животных, готова к масштабному производству и может выпускаться в количестве до 10 тысяч в сутки. Об этом изданию «Известия» сообщили представители Россельхознадзора.

По словам сотрудников ведомства, при ручной сборке возможен выпуск пяти тысяч флаконов в сутки, при автоматической — 10 тысяч. Объемы производства будут зависеть от спроса на вакцину.

Препарат «Карнивак-Ков» был разработан специалистами Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора (ФГБУ ВНИИЗЖ). Он представляет собой вакцину, созданную на основе инактивированных частиц вируса. Клинические испытания препарата проводились с октября 2020 года, в его рамках были привиты собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие представители животного мира. По словам заместителя руководителя ведомства Константина Савенкова, вакцина в 100% случаев формирует иммунитет у животных.

Ранее один из ведущих эпидемиолог России Геннадий Онищенко рассказал, для чего был создан «Карнивак-Ков». По его словам, это связано с тем, что коронавирусная инфекция является зооантропонозной.