Большинство немцев согласны привиться российской вакциной «Спутник V»

Берлин, 1 апреля. Почти 60% жителей Германии готовы сделать прививку российским препаратом от коронавируса «Спутник V», если власти разрешат его использование на территории страны.

Как следует из данных социологического опроса, 69% немцев согласны поучаствовать в кампании по вакцинации против COVID-19 при появлении такой возможности. Готовность привиться «Спутником V» выразили 57% граждан ФРГ. Стоит учесть, что сначала российский препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и фармрегулятором Германии.

В поддержку «Спутника V» выступали главы нескольких федеральных земель Германии. И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава страны Йенс Шпан заявляли, что ключевым условием для применения вакцин является получение сертификата EMA.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель поставки «Спутника V» в Евросоюз.