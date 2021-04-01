Труп пропавшей лауреатки премии «Эмми» нашли в мусоре

Нью-Йорк, 1 апреля. Художника-постановщика Эвелин Сакаш, которая пропала в прошлом году, нашли мертвой под грудой мусора в собственном доме в Нью-Йорке.

Тело обнаружила сестра погибшей, которая разыскивала ее и пришла к ней в квартиру навести порядок. Сакаш было 66 лет. В последний раз ее видели живой 30 сентября 2020 года. Обстоятельства смерти женщины пока не установлены.

В 2003 году Эвелин Сакаш выиграла телевизионную премию «Эмми» за фильм «Между львами». Также она работала над картинами «Русалки» и «Все еще Элис».

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