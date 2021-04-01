Военный эксперт указал на несколько причин деморализации в рядах ВСУ

Москва, 1 апреля. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что военнослужащие ВСУ деморализованы — в войсках много системных трудностей, среди которых проблема с дезертирством.

Ранее главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что военные не доверяют своим командирам и не хотят умирать за действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин в интервью «ПолитЭксперту» заявил, что исходя из этой информации военнослужащие украинской армии деморализованы. Кроме того, Киев испытывает сложности с набором контрактников и наполняемостью штата.

«Солдаты-контрактники воспринимают службу в ВСУ исключительно как работу по контракту — то есть отсидеть деньги и уехать. А задачи, касающиеся наступления, они воспринимают не очень позитивно. Потому что они едут зарабатывать, а не воевать», — утверждает военный эксперт.

Рожин акцентирует внимание на том, что украинские солдаты не считают нужным нападать на Донбасс, и потому заявление Хомчака не содержит в себе какой-то принципиально новой информации. По мнению эксперта, в Киеве пытаются компенсировать имеющиеся проблемы политической риторикой, которая направлена главным образом на мнимую агрессию со стороны России.

Ранее украинский депутат от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Колесник призвала «валить из страны» после заслушанного доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака.