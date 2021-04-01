Ряд законодательных изменений ожидает россиян с 1 апреля

Москва, 1 апреля. Несколько законов вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Они затронут пенсионные и детские выплаты, водительские права, цены на табачную продукцию и некоторые другие сферы.

Так, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Они вырастут на 3,4%, их средний размер достигнет 10 183 рублей. А со 2 апреля можно будет подать заявление о перерасчете ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет, сообщает РИА Новости.

С начала апреля вводится единая минимальная цена на табачную продукцию, а также запускается эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. С этого месяца отменяется сдача «площадки» в ГИБДД. Практическая подготовка водителей будет проверяться только в условиях города.

Помимо этого, теперь на российские гаджеты обяжут устанавливать отечественное программное обеспечение. А что касается «удаленки», в стране отменяют обязательный перевод на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

С этого года Пенсионный фонд назначит социальную доплату для определенной категории пенсионеров. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире Медиагруппы «Патриот» и ФАН.