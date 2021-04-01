Вдова Грачевского прокомментировала назначение Григоряна главой «Ералаша»

Москва, 1 апреля. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прокомментировала новость о назначении нового генерального директора киножурнала «Ералаш».

Общественность интересуют подробности, связанные с судьбой передачи киножурнала, после назначения нового руководства. И большинство из них направлены к вдове основателя «Ералаша» Екатерине Белоцерковской, которая до сих пор не оправилась после смерти мужа. Актриса заявила, что она не в курсе происходящего, но это совершенно не останавливает представителей СМИ от постоянных звонков и расспросов.

«Господа журналисты, можно меня ни о чем не спрашивать? Я ничего не знаю и узнала так же, как и вы, из прессы», — заявила Белоцерковская в Stories Instagram.

Новость о новом главе ООО «Ералаш» появилась совсем недавно. Должность покойного Бориса Грачевского занял соучредитель компании Аркадий Григорян. С момента передачи у него появилось полное право действовать как директор компании без доверенности. Однако имя известного кинорежиссера пока числится в списке учредителей компаний ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш».

Новые учредители в компаниях могут появиться после вступления наследников покойного Грачевского в свои права. Процедура пройдет в начале лета. По информации в СМИ большая часть имущества артиста получит его вдова и дети.