Свыше 10 тысяч сотрудников военкоматов привились от COVID-19 в Сибири и на Урале

Омск, 1 апреля. Более 10 тысяч сотрудников военкоматов на Урале, в Сибири и Поволжье привились от COVID-19 к весеннему призыву, заявил начальник мобилизационного управления ЦВО Александр Линьков.

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает, что иммунизация сотрудников военных комиссариатов, которых на всей территории округа насчитывается более 600, проходит с начала марта.

«Более 10 тысяч сотрудников военных комиссариатов в регионах дислокации военного округа, задействованные в мероприятиях призыва на военную службу, провакцинированы от новой коронавирусной инфекции. Иммунизация была спланирована так, чтобы к началу призыва специалисты получили защиту от коронавируса», — прокомментировал Линьков.

Весенний призыв начался 1 апреля 2021 года. На территории Центрального военного округа он пройдет в 28 субъектах России. На военную службу планируется привлечь более 52 тысяч новобранцев.

Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва будут реализованы противоэпидемические меры. Всем новобранцам сделают тесты. К работе с призывниками допустят только сотрудников с иммунитетом или привитых сотрудников.