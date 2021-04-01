Российских детей начали принимать в первый класс по новым правилам

Москва, 1 апреля. Прием детей в первый класс российских школ начали осуществлять по новым правилам, утвержденным Министерством просвещения РФ.

Запись российских детей в первый класс началась, в этом году она пройдет по новым правилам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Прием будет осуществляться в два этапа. Первый этап пройдет с 1 апреля по 30 июня. Как уточнили в ведомстве, он предназначен для детей, обладающих первоочередным или преимущественным правом зачисления в учебное заведение, а также для детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Право на внеочередное зачисление в первый класс действует только для школ-интернатов.

Второй этап пройдет с 6 июля до заполнения свободных мест. В этот период в первые классы будут зачисляться дети, не проживающие в том же районе, что и предпочитаемая школа. Представители Минпросвещения подчеркивают, что подавать заявки на зачисление в школы других районов раньше этого периода бессмысленно — их просто не примут.

Заявление можно подать несколькими путями. В частности, родители смогут передать документы лично или же отправить их заказным путем. Также доступна запись в режиме онлайн через сайт школы или сервисов государственных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что специалисты Министерства просвещения России подготовят программу помощи в воспитании детей дошкольного возраста. Она будет нацелена на всестороннее психологическое и социальное развитие.