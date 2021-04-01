Россияне в 11 раз меньше стали подвергаться укусам клещей

Москва, 1 апреля. Укусам клещей в этом году подверглись более 180 жителей России, что в 11 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство проводит еженедельное слежение за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и заболеваниями, переносчиками которых являются клещи. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на период 27 марта в России не зарегистрировано случаев заражения моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) и гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

Также отмечается, что первые обращения пациентов по поводу укусов клещей начались еще в январе. В основном тогда пострадали жители южных районов России.

Ранее сообщалось, что первых клещей обнаружили в Калининграде уже в феврале. Однако многие эксперты не верили такому факту, поскольку в регионе еще фиксировались сильные холода.