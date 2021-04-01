Запрет на продажу смартфонов без отечественного ПО вступил в силу в РФ

Москва, 1 апреля. Компании, производящие смартфоны, с 1 апреля должны выполнять нормы российского законодательства и предустанавливать на гаджеты отечественное программное обеспечение (ПО).

Компании-производители обязаны выпускать продукцию на внутренний рынок с учетом законодательства РФ, согласно которому отечественный софт обязательно должен быть установлен на телефон или умное устройство. Такое правило действует для телевизоров, компьютеров, смартфонов, которые выпущены после 1 апреля текущего года.

Перечень программ для предустановки в основном состоит из сервисов Mail.ru и «Яндекса». В частности, речь идет о «Яндекс.Браузере», «Почте Mail.ru», голосовом ассистенте «Маруся», а также социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому россияне смогут приобретать сим-карты и заключать договоры предоставления услуг сотовой связи из дома. Об этом ранее говорилось в тексте документа.