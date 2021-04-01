В Крыму женщина получила 18 лет тюрьмы за изнасилование дочери-подростка

Симферополь, 1 апреля. Жительницу Керчи приговорили к 18 годам колонии за растление несовершеннолетней дочери, передает пресс-служба городского суда.

Осужденная, как установило следствие и суд, регулярно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Причастным к совершению преступления также стал 25-летний знакомый керчанки.

Выяснилось, что 50-летняя женщина с ранее судимым молодым человеком распивала спиртные напитки и вместе с ним изнасиловала ребенка. Сколько эпизодов преступления произошло, не уточняется. В суде преступники свою вину не признали. По их словам, потерпевшая «оговорила» из ревности.

Саратовец ответит перед судом за насильственные действия в отношении своей падчерицы, сообщал сайт 360tv.ru. Девочка побоялась рассказывать обо всем матери, однако во время конфликта не удержалась и призналась. Женщина обратилась в правоохранительные органы.