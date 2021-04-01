Сенатор Ковитиди: чтобы одолеть ложь с Запада, российскому государству нужна цензура

Россия нуждается в информационной политике, частью которой должна стать цензура. Об этом заявила член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди на круглом столе в ведомстве, посвященном защите исторической правды.

«Мы как орлы без крыльев, — сказала сенатор. — Мы не можем реализовать то, о чем говорим, без надлежащей информационной политики. Все мои четверо детей находятся в наших соцсетях. Я у них забираю телефоны, чего-то лишаю. Мы сегодня не можем контролировать непонятные каналы, которые формируют будущее поколение России. Мы все боимся слова «цензура». А нужна ли цензура в российском государстве? Нужна. Пусть это непопулярно, но она нужна».

«Наступательные действия» западных стран в информационной войне против России имеют определенный успех, констатировала пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.

«Они пытаются отменить Россию. Отменить нашу информационную повестку, — подчеркнула она. — Сможем ли мы побить их на их же поляне? Боюсь, что нет. Зачем отравили Скрипалей? Этот вопрос на полном серьезе задавали студентам 20–22 лет во Франции. А с чего вы взяли, что Россия причастна? Открываю планшет, где колоссальное количество ссылок на разные СМИ. Они живут в этом мире и не понимают, почему они не должны верить этим публикациям».

В удушающей атмосфере «духовного насилия» и «надругательства над исторической правдой» четверть века прожили севастопольцы и крымчане, напомнила член СФ РФ от города Севастополя Екатерина Алтабаева. Сенатор выразила благодарность российским властям за то, что в 2014 они освободили население полуострова от оков украинской политики.

«Чем беззастенчивее ложь, тем она для некоторых убедительнее, — с горечью отметила она. — Общественное сознание украинцев формировалось на основе ложных посылов. В их числе утверждение о тысячелетней истории свободолюбивого украинского народа, о столетиях существующего Украинского государства, об агрессивных восточных соседях, которые препятствовали развитию Украины».

Председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о гигантском историческом подлоге, цель которого — любыми способами обосновать существование антироссийкой Украины.

«Украина — лидер в современном мире по отрицанию истории, — заявил сенатор. — Так далеко еще никто не зашел с концепцией древних украинских князей. Украинские древние курды торговали с Древним Римом, оказывается».

«Украинцы — это троянцы. Об этом я вам дам книжку почитать», — парировал сенатору помощник президента РФ Владимир Мединский.

Минобрнауки РФ ежегодно проводит более ста мероприятий, направленных на защиту исторической правды. Поводов к активным действиям со стороны властей становится все больше, рассказала замминистра Елена Дружинина.

«Мы проанализировали все социальные медиа университетов и обнаружили 950 групп с совокупной ежемесячной аудиторией в 43 млн человек. Почти половина из них неофициальные, определить, кто их ведет, сложно», — пояснила она.

В этом году, по словам замминистра науки и высшего образования, ведомство запускает Координационный центр по работе со студенческими СМИ. В задачи учреждения будет входить контроль за распространением недостоверной информации в Сети.

«Еще раз кому-то зачем-то подыгрывать уже не пройдет. Если мы говорим об исторической науке, преподавании и изучении истории, это должно быть сделано профессионально и честно, а не конъюнктурно», — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Участники встречи заявили о необходимости найти новые формы ответа на непрекращающийся поток лжи об истории в российском и международном информационном пространстве.

«Мы не победим в этой войне, если не создадим свои интернет-платформы, — уверена Надана Фридрихсон. — Мне очень жаль, что частный бизнес в России не инвестировал в эти площадки. Я искренне верю, что пример Дональда Трамп хотя бы в этом направлении вдохновит. Я надеюсь, что в России тоже поймут, что это необходимо, иначе мы проиграем».

Ранее Владимир Мединский заявил о проблемах с качеством подготовки российских историков. Украинские власти дополнили перечень товаров, которые запрещено ввозить в страну из России.