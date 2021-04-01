Онкобольной Юдашкин вместе с супругой вышел в свет

Москва, 1 апреля. Модельер Валентин Юдашкин, борющийся с раком, и его супруга Марина вышли в свет: они отправились на день рождения.

Супруга известного дизайнера опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с мужем. На снимке Марина позирует в светлом шифоновом платье в горох и босоножках, а модельер — в белых брюках и рубашке, поверх которой надет темный клетчатый пиджак.

«На день рождения!» — подписала снимок Юдашкина.

Поклонники пришли в восторг от наряда супруги знаменитости. Ей сделали массу комплиментов, отметив, что она очаровательна и красива.

Также теплые слова прозвучали в адрес обоих супругов. Интернет-пользователи назвали семью Юдашкиных «очаровательной» и «королевской» парой.

Сейчас Валентин Юдашкин борется с тяжелым заболеванием. Модельер признался, что всегда тщательно следил за своим здоровьем и ежегодно отправлялся на обследование в одну из лучших клиник США. Лишь однажды он пропустил сеанс. Это было в 2016 году. Именно тогда у художника начались проблемы со здоровьем. Впоследствии ему поставили неутешительный диагноз.