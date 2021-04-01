В СМИ рассказали, какие американские самолеты могут конкурировать с Су-35

Москва, 1 апреля. Российский военный самолет поколения 4++ Су-35 представляет собой весьма эффективную боевую единицу. Конкурировать с ним могут лишь самолеты пятого поколения.

Речь идет об американских боевых единицах F-22 Raptor и новейшем F-35, передает РИА Новости, ссылаясь на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Су-35 по своим возможностям вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Поэтому в своем поколении у него практически нет равных. В ФСВТС РФ возлагают большие надежды на его экспорт.

Американское военное издание Military Watch ранее отмечало, что Су-35 имеет возможность нести на себе шесть сверхзвуковых ракет класса «воздух — поверхность». Обозреватели подчеркнули, что данное оружие вместе с бортовым радиоэлектронным оборудованием превращает Су-35 в весьма эффективное средство для борьбы с системами противовоздушной обороны.

Также аналитики объяснили, почему российский Су-35 не имеет аналогов в мире.