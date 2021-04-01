В екатеринбургском нелегальном террариуме при пожаре погибли животные

Екатеринбург, 1 апреля. Крупный пожар произошел на складе, внутри которого выращивали различных экзотических животных. Спасти их не удалось.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило ранним утром. Очевидцы пояснили, что горит помещение в Железнодорожном районе на улице Завокзальной. Прибывшие на место огнеборцы установили, что площадь горения составляет 20 квадратных метров.

Локализовав пожар, спасатели принялись разгребать завалы и организовали проверку. В результате они обнаружили террариум с погибшими животными, среди которых было много рептилий.

В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава МЧС и семь единиц техники. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ненадлежащего содержания редких животных и ищут причастных.

Курганский приют для животных сгорел вместе с питомцами, сообщал сайт 360tv.ru. Там находились кошки и собаки.